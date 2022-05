Pres. Liga dà ragione ad ADL: “Il Barça non può tesserare Lewandowski. Deve vendere…”

Il presidente della Liga Javier Tebas mette un freno alle voci di mercato che accostano Lewandowski al Barcellona.

Il presidente della Liga Javier Tebas mette un freno alle voci di mercato che accostano Lewandowski al Barcellona che in questo momento è totalmente bloccato a causa delle norme spagnole. Ai microfoni di Marca dà ragione a De Laurentiis che nelle scorse settimane aveva commentato la situazione economica dei blaugrana: “Il Barcellona non può ingaggiare Robert Lewandowski. Il Barcellona sa cosa deve fare. Conoscono perfettamente le nostre regole di controllo economico e la loro situazione finanziaria. Non so se venderanno De Jong, Pedri o Pepito Perez (Pinco Pallino) - ha proseguito Tebas - Ma sanno che devono vendere e avere maggiori entrate, questo è quello che devono fare. Il Barcellona ha accumulato molte perdite negli ultimi anni, alcune avrebbero potuto essere evitate. Devono riempire la dispensa. E oggi il Barcellona non può ingaggiare Lewandowski”.