Pres. Liga mette in guardia il Barcellona: "Senza cessioni è impossibile il rinnovo di Messi"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha parlato a La Sexta gettando ombre sulla possibilità che Leo Messi possa rinnovare col Barcellona a causa delle regole del Fair Play Finanziario: "All'8 di luglio, non lo so. Le norme sono quelle che sono. Non so se Messi inizierà la Liga col Barcellona. Se non ci dovessero essere cessioni sarà impossibile".