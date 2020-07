Pres. Lille chiarisce: "Osimhen-Napoli? I campionati si sovrappongono, servono tanti contratti"

Intervistato da L'Equipe, il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha spiegato il perché del ritardo nella trattativa Osimhen-Napoli: "Chiusura? I campionati si sovrappongono, questo è un problema per la stesura dei contratti. Il trasferimento non è lineare. Il mercato francese era aperto prima della chiusura fino al 15 agosto, ora in Italia aprirà a settembre. Servono una moltitudine di contratti per coprire tutte le eventualità, specialmente le penali".