Pres. Lille: "Per Osimhen offerte da club di 3 campionati diversi. A gennaio rifiutate 2 squadre"

Il Presidente del Lille Gerard Lopez è intervenuto ai microfoni del Daily Mail in merito alle tante voci di mercato su Victor Osimhen, calciatore su cui sono insistenti le voci di un possibile arrivo a Napoli: "Ci sono diverse offerte. Abbiamo detto no ad un'offerta inglese e una spagnola nella finestra di mercato dello scorso gennaio. Per la prossima sessione ci saranno tante proposte, ma non vorrei dire i nomi dei club che faranno offerte".

OFFERTE - "Quello che posso dire è che ci sono squadre di tre campionati diversi che hanno presentato un'offerta per Osimhen".