Pres. Marsiglia: “L’operazione Milik è complicata, ma a luglio sarà nostro”

Pablo Longoria ha parlato a L'Equipe dei riscatti di Arkadiusz Milik, Cengiz Under e Pau Lopez: "Abbiamo sempre parlato dell'operazione Milik come di un'operazione complicata. Si tratta di un giocatore che, alla fine, sarà di proprietà del Marsiglia (riscatto obbligatorio a fine stagione, ndr). I riscatti di Guendouzi (in prestito dall'Arsenal, ndr) e Under (in prestito dalla Roma, ndr), sono legati alla salvezza, quello di Pau Lopez (anche lui in prestito dalla Roma, ndr) arriverà alla ventesima presenza. Si tratta di opzioni praticamente automatiche", ha assicurato il presidente del Marsiglia.