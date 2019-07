Pres. Pescara conferma: "Tutto fatto per Palmiero, ha svolto oggi le visite mediche"

Luca Palmiero sarà un nuovo giocatore del Pescara. Il centrocampista azzurro, come svelato dalla redazione di Sportitalia, approderà a Pescara in prestito per stessa ammissione del presidente del club abruzzese che, a microfoni spenti, ha confermato che " è tutto fatto, il giocatore ha svolto nella giornata di oggi le visite mediche".