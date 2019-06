Pres. Pescara: "Palmiero e Tutino possono venire da noi, ci possono aiutare per la promozione"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Daniele Sebastiani, presidente del Pescara: "Palmiero e Tutino? Il Napoli ha giovani importanti e se vuole far giocare i suoi giovani, potrebbero venire da noi. Hanno già fatto vedere qualcosa in Serie B, sono profili di prospettiva e ci potrebbero aiutare nella scalata in Serie A. Sono un pò scaramantico e fare operazioni col Napoli ha sempre portato bene ad entrambe le società. Di Gianluca Gaetano si parla un gran bene, ma è chiaro che poi devono dimostrare sul campo il loro valore. La trafila però serve proprio perchè giocare in Primavera e poi calcio vero non è la stessa cosa e certe tappe non devono essere bruciate".