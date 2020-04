Pres. Pescara rivela: "Verratti fu ad un passo dal Napoli. ADL mi propose una super offerta..."

Il Presidente del Pescara Daniele Sebastiani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su un possibile passaggio di Immobile al Napoli: "Credo che Immobile sia l'attaccante italiano più forte in circolazione, ed è anche sottovalutato. E' un calciatore tra i migliori che siano in circolazione. La Lazio ha grandi ambizione, credo se lo tenga stretto.

Taglio stipendi? Io sono per il rispetto delle parti. Credo sia giusto parlare con l'AIC. Ognuno calerà la propria situazione in merito al proprio ambito. La Juventus ha stipendi importanti, ma ha un fatturato di tutto rispetto. Se pensiamo alle squadre minori, ognuno dovrà fare la propria parte se si vuole salvare il sistema.

Stop ai campionati? E' importante poter ricominciare, ma la priorità è la salute di tutti noi. Fin quando non ci diranno che possiamo giocare, noi non ci muoveremo

Verratti al Napoli? Verratti è stato vicinissimo al Napoli: ADL lo voleva con insistenza, è stato l'unico a chiamarmi ed avevamo definito tutto. Il patron azzurro mi fece un'offerta da non poter rifiutare: lo lasciava un altro anno a Pescara, e se fosse rimasto Zeman anche Insigne sarebbe rimasto un altro anno con noi".