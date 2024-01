Pres. Salernitana annuncia: "Accordo trovato per Zanoli, lo aspettiamo in queste ore!"

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Al netto degli episodi della Salernitana o del Napoli o del Verona, c’è da capire come il calcio italiano voglia andare avanti. Ogni lavoratore se sbaglia paga, ma se sbagliano gli arbitri no. Loro giustificano il loro operato con superficialità, chiunque può derubricare un fallo come a favore di uno o dell’altro dicendo che è un semplice contatto di gioco. Dobbiamo dare credibilità a questa industria calcio, gli arbitri vanno monitorati con una tecnologia a supporto di ogni decisione. Sono ancora convinto che questa classe arbitrale sia inadeguata, ma questo è solo un mio giudizio. Oggi sui giornali campeggia che Rocchi abbia fatto un plauso agli arbitri. L’industria calcio è importante e la tecnologia ci permette di ridurre la discrezionalità degli arbitri. Come tutti, o per dolo o per grave colpa, devono rispondere ai gravi errori se penalizzano le squadre. Secondo me è un qualcosa che farà bene anche alla categoria degli arbitri. C’è un problema strutturale e non mi spiego perché non ci si mette a tavola per costruire delle regole per tutelare un po’ tutti. Dobbiamo avere un atteggiamento costruttivo per tutti, non per la Salernitana e basta. Io non chiedo di migliorare le prestazioni degli arbitri per la Salernitana, lo dissi anche quando accaddero episodi a nostro favore come accaduto con la Juventus. Il VAR a chiamata sarebbe la cosa più facile da inserire.

Zanoli alla Salernitana? Dovrebbe in queste ore firmare, abbiamo trovato l’accordo. E’ un giocatore fortissimo che aspettiamo a braccia aperte. E’ giovane ed ha le motivazioni alle stelle e darà un grande contributo. Siamo alle fasi finali di questa trattativa. Basic? Ci stiamo puntando, ci auguriamo che anche questo giocatore possa venire a rinforzare la Salernitana. Belotti? Con estrema trasparenza dico che non abbiamo preso contatti. Siamo fortissimi estimatori di Belotti, per me è la punta più forte d’Italia insieme ad Immobile, ma non c’è mai stato nulla”.