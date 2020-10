Pres. Spezia: "Non prenderemo Llorente, operazione troppo onerosa per noi"

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato del possibile acquisto di Fernando Llorente nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Di Llorente abbiamo parlato, ma è un'operazione troppo onerosa per noi. Purtroppo non riusciamo a concludere quest'affare. Per ora non prendiamo Llorente, abbiamo grande fiducia in Galabinov e per ora siamo fermi, poi le dinamiche del mercato possono cambiare".