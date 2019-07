Pres. Torino su Verdi: "ADL è un amico ma non mi regala giocatori, abbiamo alternative..."

In casa Napoli si guarda anche al mercato in uscita, con diverse valutazioni che andranno fatte nei prossimi giorni. Una di queste sarà fatta su Simone Verdi, del quale ha parlato anche il presidente del Torino Urbano Cairo dal ritiro della squadra granata, come riportato da Tuttomercatoweb: "Unico giorno possibile per venire era oggi, sono venuto e ho fatto una sorpresa. L'ambiente è giusto. È dal 4 maggio che dico di voler tenere tutti i migliori: la squadra è forte, può diventare ancora più forte. Mazzarri sarà un valore aggiunto. Oggi diventa difficile inserire qualcuno di nuovo: abbiamo una squadra importante, forse potrebbe esserci la ciliegina. Vediamo se troviamo l'opportunità giusta.

Verdi? De Laurentiis è un amico, bel rapporto, però non mi regala i giocatori. Questo non vuole dire che non abbiamo alternative: ci sono obiettivi di pari livello, poi si sceglie.

È importante la compatibilità Economica: meno male che avevamo i conti in regola per poter subentrare al posto del Milan. Per ora abbiamo tenuto tutto il meglio, speriamo di riuscirci fino alla fine: tenere i migliori è come prendere un top player. Non abbiamo nemmeno un euro di debiti pur non avendo venduto nessuno. Abbiamo venduto solo giocatori fuori dal progetto come Niang, Ljajic e Avelar. Abbiamo fatto rientrare Lyanco, che è importante e mi hanno chiesto. Abbiamo una difesa di altissimo livello. Siamo pronti a fare le cose, ma devono essere logiche e devono permettere il salto di qualità. Lo pensa anche Mazzarri, vuole solo gente che sia un valore aggiunto".