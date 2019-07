Pres. Torino: "Verdi? Cerchiamo un destro che possa giocare a sinistra, ma non entro nei nomi..."

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Sky Sport a margine del sorteggio del calendario di Serie A:

L'inizio della nuova stagione e la partenza in Europa?

"Mi aspettavo e ci speravo. Quando ti raduni il 4 di luglio in fretta e furia per la notizia dei preliminari tutto viene un po' cambiato. E' importante che i calciatori e il mister reagiscano nel modo giusto e così hanno fatto. Giovedì è stata fatta una partita importante contro una squadra più pronta fisicamente. Adesso è importante vincere anche giovedì, pensando di partire dallo 0-0".

Il mercato?

"Abbiamo optato per una campagna acquisti dove abbiamo detto più no che sì, ho detto 11 no per i nostri calciatori più importanti. Ci hanno chiesto giocatori in tutti i ruoli ma era importante mantenere la stessa rosa. Era importantissimo mantenere i calciatori per permettere a Mazzarri di avere un vantaggio nella costruzione del gioco".

Verdi?

"Non voglio entrare nei singoli nomi perché non è un giocatore nostro. Sicuramente ci serve un calciatore di piede destro che gioca a sinistro. Vediamo alla fine chi sarà il giocatore giusto per lui. Manca ancora un po' prima della fine di agosto anche se vogliamo chiudere il prima possibile per un calciatore con queste caratteristiche".