Pres. Torino: "Verdi? Nuovi acquisti ora non giocherebbero comunque..."

Simone Verdi resta uno dei nomi caldi in uscita in casa Napoli, con il Torino società maggiormente accreditata per acquistare l'ex Bologna. Ne ha parlato il presidente granata Urbano Cairo ai microfoni di Sky Sport: "Verdi? Non parlo volentieri di giocatori che non sono miei. Come sempre accade, non è che prendi un giocatore e lo metti in campo il giorno dopo, non è rispettoso per i compagni. Deve entrare negli schemi, dove si trova, come si gioca. Quello che conta per noi è andare avanti nel nostro cammino con i giocatori che abbiamo. In queste partite il giocatore nuovo non giocherebbe comunque".