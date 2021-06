Pres. Verona: "Zaccagni vale la Champions, ma qui sta bene e non va venduto per forza"

Mattia Zaccagni viene accostato al Napoli, oltre che al Milan, ma alla fine potrebbe restare anche all'Hellas Verona. Lo dice Maurizio Setti, presidente gialloblù, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Sta bene da noi, non dobbiamo venderlo per forza. Se arrivasse una richiesta adeguata la valuteremo perché Mattia vale una squadra di Champions".