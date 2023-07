Pres. Villarreal: “Chukwueze al Milan? L’ultima volta non avevano i soldi…”

Tra gli esterni d'attacco nel mirino Milan c'è senza dubbio Samuel Chukwueze.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Tra gli esterni d'attacco nel mirino Milan c'è senza dubbio Samuel Chukwueze. Ma il Villarreal, club proprietario del cartellini, difficilmente è propenso a fare sconti quando si tratta di fare cessioni. Il presidente del Sottomarino Giallo, Roig, ha rilasciato delle dichiarazioni, riportate dal quotidiano AS: “Chukwueze? Non so se il Milan sia interessato al giocatore. Ma se l’interesse è lo stesso di quando sono venuti per Mateo Musacchio, con il dottor Galliani in testa, e hanno detto che non avevano soldi, allora mangiamo fideuà (piatto tipico della zona) e andiamo a casa“.