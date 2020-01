Preso Demme, appena si definisce Lobotka verrà dato in prestito Gaetano

Si avvicina il doppio colpo per il centrocampo del Napoli. Praticamente conclusa la trattativa con Diego Demme, centrocampista del Lipsia, tedesco ma di origini calabresi: arriverà in azzurro per dodici milioni di euro. Se dovesse arrivare anche Lobotka, che resta ad un passo dagli azzurri, a fargli spazio sarà Gianluca Gaetano che, probabilmente, andrà in Serie B in prestito. Lo riferisce Tmw