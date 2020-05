Pressing della Juventus su Milik: ADL dice no ai bianconeri e spera in un club inglese, i dettagli

Il futuro di Arek Milik è sempre più lontano da Napoli: il polacco - in scadenza a giugno 2021 - ancora non ha trovato l'accordo per il prolungamento del contratto. Sulle sue tracce c'è sempre la Juventus, che come riferisce l'edizione di Repubblica, ha visto sfumare il sogno Mauro Icardi.

UNA COSA IN TESTA - Come riferisce il quotidiano Milik ha già espresso pieno gradimento alle tentazioni bianconere: passerebbe da un ingaggio attuale di 1.8 mln a quasi 5 mln. Il club azzurro, pur di farlo rinnovare gli ha proposto un contratto a cifre importanti, 4.2 mln a stagione, ma come riferisce Repubblica, il polacco ha in testa solo la Juventus. A sponsorizzare il polacco c'è Maurizio Sarri.

IL PREZZO - La Juventus non ha la minima intenzione di pagare i 50 mln richiesti dal Napoli, il club bianconero fa leva sul fatto che Milik andrà in scadenza il prossimo anno per risparmiare sul cartellino. Piani diversi ha Aurelio De Laurentiis che spera di piazzare il giocatore all'estero, magari all'Arsenal anche per meno dei 50 mln che chiederebbe invece alla Juventus.