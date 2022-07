Presto l'accelerata per il vice-Meret: due i nomi tenuti in considerazione

Alex Meret corre spedito verso il rinnovo, ma con l'addio di David Ospina il Napoli dovrà prendere anche un portiere in questo mercato.

Alex Meret corre spedito verso il rinnovo, ma con l'addio di David Ospina il Napoli dovrà prendere anche un portiere in questo mercato. Un secondo alle spalle del classe '97. E, secondo il Corriere del Mezzogiorno, Salvatore Sirigu (svincolato) e Ciprian Tatarusanu del Milan restano le alternative prese in considerazione, anche se è ancora tutto fermo in attesa del ritorno di Aurelio De Laurentiis dagli States.