Pretendente in meno per Fabian? Il Real Madrid è vicino al colpo Tchouaméni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da un francese all’altro. Sfumato Mbappé, che ha deciso di rinnovare con il Paris Saint Germain, il Real Madrid sembra ad un passo da Aurélien Tchouaméni. Secondo quanto riportato da Rmc Sport, il centrocampista del Monaco classe 2000 ha scelto i Blancos. Operazione complessiva da circa 80 milioni di euro più bonus, per il giocatore un contratto quinquennale.

Se si dovesse concretizzare quest’affare potrebbe dunque esserci una pretendente in meno per Fabiàn Ruiz. Lo spagnolo, con il contratto in scadenza con il Napoli nel 2023, ha un futuro ancora tutto da delineare e tra i vari club interessati si è parlato anche del Real Madrid di Ancelotti.