Pretendente in meno per Fabian? Pres. Atletico: "Ci servono 40mln per comprare"

Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato in conferenza stampa dei movimenti di mercato dei Colchoneros

Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato in conferenza stampa dei movimenti di mercato dei Colchoneros: "Come ogni club, dobbiamo rispettare regole e impegni economici. Tutti hanno bisogno di vendere per comprare, noi dovremo farlo per 40 milioni di euro. Questa è la nostra situazione, la finestra di mercato sarà molto complicata”. Si complica dunque l’ipotesi Fabian Ruiz, accostato tra le tante squadre anche ai Colchoneros.