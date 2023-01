Pretendente in meno per Ounahi? Il Leeds si muove per un centrocampista della Juve

Nuova pretendente per Weston McKennie, centrocampista della Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova pretendente per Weston McKennie, centrocampista della Juventus. Secondo quanto si apprende da Relevo, sullo statunitense c'è anche il Leeds United in Premier League che ha tra i suoi obiettivi anche Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino che piace tanto al Napoli. Se dovesse andare in porto l’assalto a McKennie ci sarebbe una pretendente in meno per il classe 2000 dell’Angers. Oltre al Leeds anche l'Aston Villa segue McKennie nelle scorse ore sono andati in scena i primi contatti tra le parti.