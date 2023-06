Pretendente in più per Gabri Veiga: il Man City è entrato in corsa per il talento del Celta Vigo

Nuova pretendente per Gabri Veiga. Dopo Liverpool e Chelsea, il Manchester City è infatti entrato in corsa per il talento classe 2002 del Celta Vigo che piace tanto al Napoli dopo essersi tirato fuori dall’operazione Declan Rice. È una delle opzioni che il club inglese sta considerando. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.

EXCL: Manchester City have entered the race for Spanish talent Gabri Veiga after pulling out of Declan Rice deal. He’s one of the options now being considered at the club. 🚨 #MCFC



Liverpool and Chelsea remain interested but City also informed now.



Release clause: €40m. pic.twitter.com/Hb8kmXfMzi