PRIMA PAGINA - As: "Se parte Isco, resta James". Prosegue il bluff Real verso ADL?

Anche la prima pagina di oggi di As, principale quotidiano sportivo spagnolo, ha un box per Jamex. In taglio basso si legge: "Il futuro di James dipende da Isco. Se il Real Madrid lo vende, allora il colombiano resterà nel club". Possibile strategia dei blancos per spingere il Napoli all'acquisto, considerando che Zidane non punta sul colombiano.