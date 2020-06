PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli su Under, la Roma ci pensa e vuole 30 mln"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio in taglio alto al mercato del Napoli, con il club azzurro che avrebbe messo nel mirino Cengiz Under (22) per rinforzare il mercato a disposizione di Rino Gattuso. La Roma - si legge - ci starebbe pensando, con il club capitolino che chiede 30 mln di euro per l'attaccante turco.