Priorità a sinistra, poi il centrocampo: l'identikit tracciato da Spalletti

Dopo aver sistemato la fascia sinistra di difesa, il Napoli dovrà prelevare anche un centrocampista per coprire il buco lasciato da Tiemoué Bakayoko. Luciano Spalletti ha già tracciato l'identikit, come scrive La Gazzetta dello Sport: "La fascia sinistra, certo, è la priorità. Ma il Napoli ha bisogno anche di sistemare il centrocampo. I contatti sono molteplici, perché Giuntoli sta seguendo diversi giocatori. Si vorrebbe privilegiare la duttilità, quel tipo di centrocampista in grado di poter più posizioni nella mediana".