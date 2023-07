Pro Vercelli, in arrivo dal Napoli Spavone: Garcia lo aveva apprezzato a Dimaro

Il giovane Alessandro Spavone in trasferirà in prestito dal Napoli alla Pro Vecelli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giovane Alessandro Spavone in trasferirà in prestito dal Napoli alla Pro Vecelli. Rudi Garcia lo aveva apprezzato in ritiro a Dimaro, ma la società ha deciso di mandarlo a giocare in Serie C. Il classe 2004 dovrebbe firmare nella giornata di domani. A riportarlo è il portale lacasadic.