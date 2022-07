Problemi burocratici per Kim, l'affare si chiuderà più tardi: l'anticipazione di ADL

Carlo Alvino ha anticipato che per il sudcoreano "ci sono problemi burocratici che ritarderanno l'affare", ma che comunque non è in discussione

Nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Radio Kiss Kiss Napoli (che andrà in onda stasera), Aurelio De Laurentiis ha parlato anche dell'imminente rinforzo per la difesa: Kim Min-jae, in arrivo dal Fenerbahce. Carlo Alvino ha anticipato che per il sudcoreano "ci sono problemi burocratici che ritarderanno l'affare", ma che comunque non è in discussione: sarà lui l'erede di Kalidou Koulibaly.