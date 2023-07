Problemi finanziari per i Wolves, Lopetegui preoccupato: parte anche Kilman?

A causa di alcuni problemi legati al Fair Play Finanziario, il Wolverhampton non se la passa molto bene in questa sessione di mercato.

A causa di alcuni problemi legati al Fair Play Finanziario, il Wolverhampton non se la passa molto bene in questa sessione di mercato. Ceduti Ruben Neves, Conor Coady, Nathan Collins e Raul Jimenez per un incasso totale da quasi 98 milioni di euro, i Wolves sono riusciti ad accogliere solo Matt Doherty a parametro zero. E la situazione potrebbe anche aggravarsi nei prossimi giorni.

La preoccupazione di Lopetegui - L'allenatore Julien Lopetegui ha mostrato tutta la sua preoccupazione sul tema in un'intervista al podcast 'Pure Football' di Guillem Balague: "Sono venuto qui con un progetto e l'idea che, una volta acquisita la salvezza, saremmo stati in grado di migliorare l'organico quest'estate. Purtroppo così non è stato. Abbiamo perso molti giocatori e c'è la sensazione che il club voglia venderne altri, ma ci servono nuovi acquisti per restare competitivi in Premier League". Una situazione di cui potrebbe beneficiare anche la Serie A: al Wolverhampton c'è Max Kilman, uno dei principali obiettivi del Napoli per il dopo Kim.