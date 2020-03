Proc. Faraoni: "Il Napoli lo vuole. Piace tanto anche a Gattuso"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il procuratore di Davide Faraoni, Mario Giuffredi in merito ad un possibile passaggio del suo assistito al Napoli: “Faraoni a Napoli? E’ troppo presto per parlare di mercato adesso. Non nascondo mai nulla, Giuntoli ha espresso la sua volontà di volere Faraoni che piace anche a Gattuso. Sicuramente dobbiamo andare avanti, fare quello che abbiamo sempre fatto.