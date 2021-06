Pronto il restyling sulle corsie: poche certezze oltre Di Lorenzo

Al di là di eventuali cessioni di rilievo, sempre più difficili in un'estate di crisi post-Covid anche per le big europee, il Napoli non dovrebbe operare tantissime operazioni di mercato. Un sostituto di Bakayoko in mezzo al campo ed un altro per Maksimovic, non ci sono dubbi, ma a cambiare realmente volto potrebbe essere il pacchetto dei laterali di difesa, probabilmente anche in ritardo di qualche stagione considerando le difficoltà vissute da diversi elementi.

Partiamo infatti dal terzino sinistro, atteso da anni considerando le difficoltà di Faouzi Ghoulam a tornare sui suoi livelli (dal primo infortunio ormai datato 2017). L'algerino sarà presente dal primo giorno a Dimaro, dopo l'ultimo infortunio al menisco, ma stavolta il club intende procedere per l'arrivo di un titolare. In organico infatti c'è da registrare l'addio di Hysaj (utilizzato proprio a sinistra da Gattuso negli ultimi mesi) ed il solo Mario Rui, reduce da una stagione deludente. Il nome più gettonato resta quello di Emerson Palmieri, che ha già un'ottima intesa su quella corsia con Insigne in nazionale, ma rispetto al laterale del Chelsea ha costi più bassi Reinildo Mandava, classe '94 protagonista nell'ultima stagione trionfale del Lille. A destra il Napoli è coperto con Giovanni Lorenzo, tra i più positivi nell'ultima stagione chiudendo con addirittura 49 gare (solo 2 saltate, entrambe per squalifica), ma non è mancato ad un certo punto un calo fisiologico proprio per l'eccessivo impiego e per questo la necessità è di un'alternativa. Difficile che possa essere Malcuit, reduce da un infortunio e da sei mesi alla Fiorentina senza trovare spazio. Ogni valutazione però sembra rimandata al ritiro di Dimaro in programma tra poco più di un mese.