Pronto l'asse col Bari di Luigi De Laurentiis: quattro Primavera azzurri potrebbero crescere in Puglia

Potrebbero essere quattro i calciatori della Primavera del Napoli che nella prossima estate si trasferiranno al Bari, altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis. Si tratta, come riporta TuttoBari.com di Alberto Senese, Francesco Mezzoni, Karim Zedadka (nella foto) e Gianluca Gaetano, tutti classe 2000.

Il primo è un difensore centrale che ha collezionato 24 presenze, con un gol, con la maglia azzurra, il secondo invece è un esterno di centrocampo di grande qualità che nell’ultima stagione ha fornito sei assist in 29 presenze. Centrocampista, anche se può agire pure come terzino mancino, è il francese Zedadka che nella stagione appena conclusa è stato anche convocato in prima squadra pur non esordendo. Per lui 22 presenze e quattro assist con la Primavera azzurra. Del lotto il più famoso è però Gaetano, trequartista da 17 reti e sei assist in 27 presenze nell’ultima stagione oltre a due presenze con la squadra di Ancelotti in Serie A. Per quest’ultimo la concorrenza è altissima – Juve Stabia, Cosenza e SPAL – ma l’asse fra i due club di De Laurentiis potrebbe avere la meglio.