"Proprio a Napoli no!", social Amrabat invasi dai tifosi del Verona: spunta anche un hashtag

Sofyan Amrabat sembrerebbe molto vicino al Napoli. Un'operazione imbastita adesso per la prossima estate, visto che il centrocampista del Verona non può trasferirsi nel mese di gennaio avendo già indossate due diverse maglie. I tifosi dell'Hellas, però, si schierano contro il trasferimento di una delle rivelazioni dell'intero campionato di serie A. I social del giocatore sono stati invasi dai supporters, che gli chiedono di non andare proprio al Napoli, la cui tifoseria è in forte opposizione con quella scaligera. Non mancano insulti anche di chiara discriminazione verso la città di Napoli ed è spuntato anche un hashtag: #PleasedontgotoNapoli. Sono migliaia i messaggi di questo tipo.