Prosegue l'operazione-rinnovi: dopo Meret e Zerbin, tre perni di Spalletti prossimi al prolungamento

GIOVANILI PRIMAVERA, FRUSTALUPI: "AJAX DI UN'ALTRA CATEGORIA, HANNO ATTACCANTI FENOMENALI" L'allenatore della Primavera del Napoli Nicolò Frustalupi ha parlato ai media al termine del ko per 5-1 in Youth League contro l'Ajax L'allenatore della Primavera del Napoli Nicolò Frustalupi ha parlato ai media al termine del ko per 5-1 in Youth League contro l'Ajax LE ALTRE DI A MILAN, PIOLI SORRIDE: RECUPERATO UN TITOLARISSIMO PER LA JUVENTUS Il laterale mancino Theo Hernandez, che ha saltato le ultime partite a causa di uno stiramento all'adduttore, è finalmente tornato in squadra. Il laterale mancino Theo Hernandez, che ha saltato le ultime partite a causa di uno stiramento all'adduttore, è finalmente tornato in squadra.