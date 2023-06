PSG chiaro con Mbappé: o rinnova o va via subito per poi cercare il successore

Il Paris Saint-Germain non cambia la sua posizione circa la questione Kylian Mbappé, calciatore in scadenza di contratto nel 2024.

Il Paris Saint-Germain ha fissato il prezzo di Kylian Mbappé. Secondo Le Parisien, il club francese vorrebbe definire il prima possibile la situazione del suo fuoriclasse e la posizione non sarebbe cambiata nemmeno dopo le ultime dichiarazioni pubbliche del giocatore, che ha assicurato di voler restare fino al termine del contratto; se non dovesse rinnovare e non ci fossero segnali positivi nelle prossime settimane in questo senso, Mbappé sarà ufficialmente sul mercato e si partirà da 200 milioni di euro.

Il PSG ha già informato il suo agente, la madre Fayza Lamari: serve agire in fretta per programmare al meglio la nuova stagione. Non è contemplato uno scenario in cui la stella, il calciatore più pagato d'Europa, vada via senza lasciare un solo euro nelle casse del club. Il Real Madrid rimane in attesa che il PSG si sieda a trattare.