PSG, con l'addio di Mbappe è pronto a lasciare anche Campos: pieni poteri a Luis Enrique

Luis Campos lascerà il PSG! E’ questa la notizia che lanciano i media francesi vicini alle vicende del club parigino.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da PSG Community Luis Campos lascerà il suo incarico al Paris Saint-Germain. L'addio di Kylian Mbappé già in questa stagione dovrebbe accelerare anche quello del dirigente portoghese, che a questo punto è destinato a dedicarsi completamente al Celta Vigo.

A Doha non sembrano soddisfatti del suo operato, non essendo riuscito a portare giovani talenti al costo contenuto, inoltre i numerosi trasferimenti di giocatori sotto la gestione di Jorge Mendes non sono stati ben visti.

Possibile a questo punto che il nuovo allenatore Luis Enrique riceva pieni poteri. E al posto di Campos potrebbe tornare Antero Henrique.