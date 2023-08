PSG, divergenze sulla punta tra Luis Enrique e Campos: i due nomi della discordia

Ousmane Dembelé arriverà, questo è certo, ma sarà un rinforzo per la fascia. Il Paris Saint-Germain ha bisogno anche di un centravanti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ousmane Dembelé arriverà, questo è certo, ma sarà un rinforzo per la fascia. Il Paris Saint-Germain ha bisogno anche di un centravanti e su questo tema c'è divergenza di idee tra l'allenatore, Luis Enrique, e il direttore sportivo, Luis Campos. A riferirlo sono i colleghi di Foot Mercato.

Il tecnico asturiano avrebbe indicato il nome di Randal Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte come una priorità per il reparto offensivo, mentre il d.s. ex Lille vorrebbe portare all'ombra della Tour Eiffel Gonçalo Ramos. Tuttavia per entrambi non sarà facile arrivare all'obiettivo, visto che sia i tedeschi che i portoghesi chiedono parecchio per dismettere il loro giocatore migliore.