PSG, Galtier: "Ad oggi Navas è un nostro giocatore e sarà convocato"

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato anche di Keylor Navas e Leandro Paredes, rispettivamente obiettivi di Napoli e Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato anche di Keylor Navas e Leandro Paredes, rispettivamente obiettivi di Napoli e Juventus, in conferenza stampa: "Ad oggi Keylor è un nostro calciatore, proprio come Paredes. Quindi entrambi saranno convocati per la partita contro il Monaco".