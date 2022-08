PSG, Galtier annuncia: "Navas non accetta di fare il vice! Ha offerte, vediamo..."

Il Napoli è alla caccia di un nuovo portiere e il profilo di Keylor Navas sembra essere quello più vicino alla squadra di Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A pochi giorni dalla sfida contro il Lille, Cristophe Galtier, tecnico dei parigini, ha parlato del portiere in conferenza stampa, aprendo ad un addio: "Navas è un grande giocatore che va rispettato molto. No, non accetta di essere il numero due, e per fortuna. So che ha attirato l'interesse di alcune squadre. È un grande professionista in allenamento. Se ne andrà? Ha alcuni interessi, vedremo".