PSG, i convocati per il Trophée des Champions: c'è l'obiettivo azzurro Navas

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Il PSG ha diramato la lista dei convocati per il Trophée des Champions, la Supercopaa francese, in programma domenica a Tel-Aviv. Nella lista non figura Mbappé, squalificato, oltre a Ekitike. Presenti invece anche Mukiele e Vitinha. Regolarmente nell'elenco Verratti e Donnarumma. C'è Navas che però ormai è stato declassato e sarà riserva di Donnarumma e per questo il Napoli lo cerca.