PSG, Icardi mette Cavani alla porta: ora può convincersi a tornare in Italia

Edinson Cavani piace all'Inter e a lui l'Inter piace. La permanenza di Mauro Icardi, peraltro, gli ha anche fatto capire che per lui al Paris Saint-Germain non c'è più spazio: se ne andrà da svincolato. Una ghiotta opportunità per un club come quello nerazzurro alla ricerca di un attaccante dal gol facile. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, però, per una decisione finale ci vorrà ancora tempo. Gli agenti dell'uruguaiano hanno ribadito il concetto alla dirigenza nerazzurra anche nell'ultimo colloquio dei giorni scorsi.