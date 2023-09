Psg-Kolo Muani, è fatta! Romano annuncia: "Superate le visite a Parigi"

Kolo Muani, attaccante dell'Eintracht Francoforte, sta per trasferirsi al PSG. Ad annuciare su Twitter l'imminente trasferimento è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano: "Randal Kolo Muani al PSG, ci siamo! Accordo in atto per un pacchetto da 90 milioni di euro, 75 milioni fissi e 15 milioni aggiuntivi. L'accordo quinquennale è stato concordato settimane fa e ora è stato completato. Esami medici già superati a Parigi, approvati dall'Eintracht".

