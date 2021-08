Psg, l'annuncio bomba di Leonardo: "Mbappé vuole andare via, aspettiamo offerta Real più alta"

L'offerta del Real Madrid per Kylian Mbappé è reale e il giocatore vuole andare via da Parigi, ma per il momento il PSG non intende lasciarlo andare. Leonardo ha espresso la posizione del club francese in un incontro con diversi media: "La posizione del PSG è sempre stata quella di trattenere Kylian, di rinnovare. Riteniamo che l'offerta non sia sufficiente. Non confermo le cifre ma sono oltre 160 milioni. È meno di quanto l'abbiamo pagato (180 più bonus, ndr), ma hanno agito in modo irrispettoso. Abbiamo fatto di tutto perché Mbappé restasse ​​con noi, abbiamo un progetto per lui e non cambieremo il piano in una settimana. Se resta o se ne va, sarà sempre alle nostre condizioni. Se vuole partire, se andrà ma alle nostre condizioni, come qualsiasi altro giocatore. Non possiamo cambiare i piani una settimana prima della chiusura del mercato"..



Risposta all'offerta

"Verbalmente abbiamo detto no al Madrid. E non abbiamo ricevuto un'altra offerta dal Madrid. Non abbiamo mai voluto che partisse, né lo abbiamo immaginato, e abbiamo fatto un'offerta molto importante e una seconda ancora migliore per rinnovare. Il giocatore ha dato la sua parola, che non avrebbe lasciato il PSG da svincolato, ma sembra alla fine la strategia fosse quella. Sapevamo che non avevano soldi, che c'erano debiti a Madrid".