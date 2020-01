PSG, Leonardo annuncia l'addio di Cavani: "Ci ha chiesto di partire, vediamo"

Il Paris Saint-Germain ha rifiutato un'offerta da 10 milioni presentata dall'Atletico Madrid per Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno, è reputato insostituibile dal club francese, che chiede almeno 30 milioni per privarsi dell'ex Napoli. Lo riporta L'Equipe. Ieri sera, Cavani ha chiesto di non giocare e ha chiesto la cessione, come ha confermato Leonardo: "Speravamo che sarebbe rimasto con noi, ma ha chiesto di andarsene. Stiamo studiando la situazione. Abbiamo avuto una proposta dall'Atletico Madrid, ma non ci sembra commisurata al valore del giocatore".