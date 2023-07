Psg, Mbappe escluso dalla tournée in Giappone per accordo col Real

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il PSG ha diffuso la lista dei convocati per la tournée in Giappone e nell'elenco non figura Mbappe. Secondo quanto riportato dal più importante quotidiano sportivo locale, l'Equipe, il motivo della mancata convocazione sarebbe la convinzione, da parte della dirigenza del Paris, che Mbappé abbia già un accordo con il Real per un trasferimento a parametro zero nell'estate del 2024. Lo riporta sui social Gianluca Di Marzio.