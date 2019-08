Psg, messaggio di Leonardo al Real Madrid: Vinicius o niente Neymar

Come nelle ultime settimane, in Spagna il principale caso di mercato che tiene banco è quello legato al possibile addio di Neymar al PSG, con il brasiliano diviso tra un ritorno al Barcellona e un'avventura nei grandi rivali dei blaugrana, il Real Madrid. Questi ultimi in particolare stanno premendo forte per arrivare a O'Ney, ma dal fronte parigino è arrivato, scrive AS, un ultimatum in queste ultime ore. Dopo ben tre rifiuti da parte dei madrileni, infatti, il PSG ha fatto arrivare un messaggio ben chiaro: o viene inserito nella trattativa il giovane asso brasiliano Vinicius Junior oppure non se ne farà nulla. Questo, si legge, è un preciso desiderio del ds Leonardo.