PSG, niente Osimhen? Inserimento per Kane: previsto incontro con l'attaccante

Il PSG è molto attivo sul mercato e voglioso di sferrare il colpo più sensazionale della sua estate. I parigini sono alla ricerca di un centravanti e, secondo quanto riporta RMC Sport, l'obiettivo principale è Harry Kane del Tottenham. L'attaccante, però, è da tempo in trattativa con il Bayern Monaco e l'affare per i francesi appare tutt'altro che semplice. Nelle scorse settimane, ci sono stati i primi contatti con il centravanti inglese per convincerlo a venire a Parigi ma la risposta non è stata positiva. In settimane, però, è previsto un nuovo incontro tra le parti.