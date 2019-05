PSG, niente più spese folli: Allan il preferito per il post-Rabiot, ma cambia la strategia

Rinforzi più economici e niente spese folli: il Paris Saint-Germain ha deciso di cambiare strategia sul mercato, con obiettivi chiari e precisi. Lo spiega Le Parisien: Allan del Napoli è il primo nome per la mediana per prendere il posto di Adrien Rabiot. Arriverà a zero Ander Herrera dal Manchester United, tra gli obiettivi James Milner del Liverpool. E tra i terzini, può arrivare da svincolato Filipe Luis dall'Atletico Madrid in caso di addio di Layvin Kurzawa.