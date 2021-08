PSG, Pochettino apre all'acquisto di Messi: "Una possibilità a cui stiamo lavorando"

Lionel Messi al Paris Saint-Germain? Impegnato nella prima conferenza stampa stagionale, il tecnico dei francesi, Mauricio Pochettino, non chiude la porta: “Siamo concentrati sull'inizio del campionato - domani il PSG esordirà in Ligue 1 col Troyes - allo stesso tempo il club sta lavorando molto e con discrezione sulla finestra di mercato per migliorare la squadra in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati. per quest'anno. Per quanto riguarda Messi, sappiamo cosa è successo ieri ma siamo concentrati sulla partita di Troyes e sulla voglia di fare una buona partita per iniziare la stagione. Leonardo e il nostro presidente stanno lavorando per migliorare la squadra. Conta la qualità dei giocatori: il club lavora duramente, valuta le opzioni e ovviamente Messi è una di queste. Ma la nostra priorità è prepararci bene per domanI”.