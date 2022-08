PSG, pronto il piano B se il Napoli non svende Fabian: occhi a Valencia

Il Paris Saint Germain inizia a pensare al piano B nel caso in cui non riuscisse a convincere il Napoli a cedere Fabian Ruiz.

Il Paris Saint Germain inizia a pensare al piano B nel caso in cui non riuscisse a convincere il Napoli a cedere Fabian Ruiz. Secondo quanto riportato da Marca.com l'offerta da 25 milioni di euro più il cartellino di Keylor Navas non ha convinto gli azzurri, che continuano a fare resistenza per la cessione del centrocampista e per questo motivo i parigini stanno pensando a Carlos Soler del Valencia, con il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2023.