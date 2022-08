PSG scatenato: non solo Fabiàn, chiuso l’affare Soler (che piaceva al Napoli)

Non solo Fabian Ruiz. A Parigi, oggi, potrebbe arrivare anche un altro spagnolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Fabian Ruiz. A Parigi, oggi, potrebbe arrivare anche un altro spagnolo: come riporta Cadena COPE, il club parigino avrebbe chiuso per il trasferimento di Carlos Soler; il centrocampista lascerà il Valencia (con cui aveva il contratto in scadenza nel 2023) per una cifra compresa tra i 15 e i 17 milioni.